Professoressa transgender si toglie la vita nel camper in cui viveva | sul web il suo testamento

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Cloe Bianco, all'anagrafe Luca Bianco, si è tolta la. Era la docentedi Fisica, che nel 2015 fece scalpore perché si presentò in classe, in un istituto del Veneziano, in abiti ...

Pubblicità

rossellamans : #CloeBianco, professoressa transgender portata all’esasperazione, costretta al licenziamento, ha messo fine alla su… - algablu : RT @ISentinellidi: #CloeBianco si è data fuoco. Non ha sopportato più le violenze e le minacce. Licenziata dal ruolo di professoressa perch… - iomidissocioo : La professoressa transgender no, il professore maniaco ratto si ?? - globalistIT : - anadiomenee : RT @Stefanialove_of: Rip. Cloe Bianco La solitudine della professoressa transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper. Lasciate… -

Da qualche anno, lontano dall'ex moglie e dalla figlia, la profviveva da sola in un vecchio camper parcheggiato a lato della strada regionale tra Auronzo e Misurina. E, appiccando un ...Sabato scorso, in un bosco tra Auronzo e Misurina, in Veneto, è stato trovato un camper completamente carbonizzato: al suo interno giaceva il cadavere di Cloe Bianco , unadi 58 anni. Bianco insegnava fisica all'istituto Mattei di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Sette anni fa, il 30 novembre del 2015, aveva deciso di presentarsi in ...Sfogava da tempo sulla Rete le sue inquietudini, denunciando i "tentativi di annientamento" della sua persona, la sofferenza che le causava chi le stava intorno.Due suicidi nel giro di qualche giorno: la professoressa transgender Cloe Bianco e quello di un quindicenne transgender di Catania, Sasha.