Pomezia | colpi di pistola contro l’imprenditore antiusura | lui reagisce e spara

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Far west a, dove ieri sera alcuni malviventi hannoti alcunididavanti l’abitazione di Basilio Bucciarelli,che negli ultimi due anni ha fatto arrestare 3 usurai.ha prontamente reagito. Ha estratto la sua, legalmente detenuta, e ha risposto al fuoco. Isono risuonati per via della Motomeccanica, nel silenzio della tarda serata. L’uomo a bordo dell’auto, non aspettandosi la reazione di Bucciarelli, è scappato.ha immediatamente chiamato i carabinieri per raccontare l’accaduto. A terra diversi bossoli. Le indagini sono a cura del nucleo Investigativo di Frascati. Da tempogira armato, perché teme per la sua incolumità. ...

