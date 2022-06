Perdere un cane è doloroso e difficile come perdere una persona cara. Ecco lo studio! (Di mercoledì 15 giugno 2022) Venire a contatto con la morte non è mai un’esperienza facilmente superabile. Che sia la morte di una persona cara o di un cane il dolore può essere immenso in egual misura. Infatti davanti alla crudeltà della sciocca frase “è solo un cane” si cela il mondo vuoto di chi non ha mai provato l’amicizia di questo devoto e fedele amico a quattro zampe. Il dolore per la perdita di un cane può essere simile a quello per la perdita di una persona in carne ed ossa? Cosa ci può dire la scienza riguardo a questo fenomeno? Quando un cane muore viene a mancare un’anima che riusciva a regalare amore e conforto in modo totale. Secondo uno studio infatti la perdita di un cane può essere tremenda e inconsolabile come quella di una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 15 giugno 2022) Venire a contatto con la morte non è mai un’esperienza facilmente superabile. Che sia la morte di unao di unil dolore può essere immenso in egual misura. Infatti davanti alla crudeltà della sciocca frase “è solo un” si cela il mondo vuoto di chi non ha mai provato l’amicizia di questo devoto e fedele amico a quattro zampe. Il dolore per la perdita di unpuò essere simile a quello per la perdita di unain carne ed ossa? Cosa ci può dire la scienza riguardo a questo fenomeno? Quando unmuore viene a mancare un’anima che riusciva a regalare amore e conforto in modo totale. Secondo uno studio infatti la perdita di unpuò essere tremenda e inconsolabilequella di una ...

