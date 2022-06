Papin: “Milan, mi sei rimasto nel cuore. Ho sbagliato ad andare via” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha un rimpianto: aver lasciato il Milan dopo soli due anni. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jean-Pierre, ex attaccante rossonero, ha un rimpianto: aver lasciato ildopo soli due anni. Queste le dichiarazioni

Pubblicità

PianetaMilan : #Papin: “#Milan, mi sei rimasto nel cuore. Ho sbagliato ad andare via” #ACMilan #SempreMilan - MilanPress_it : Le parole dell’ex bomber ?? - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Papin: 'Al Milan due anni bellissimi, poi ho sbagliato ad andare via' - milansette : Papin: 'Al Milan due anni bellissimi, poi ho sbagliato ad andare via' #acmilan #rossoneri - lentinivince : RT @MilanNewsit: Papin: 'Al Milan due anni bellissimi, poi ho sbagliato ad andare via' -