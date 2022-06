Oscar De Pellegrin | «Io | primo sindaco con disabilità d' Italia»

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 59 anni, ex atleta paralimpico, è stato eletto alturno con la coalizione del centrodestra. Esattamente 38 anni fa l'incidente che gli ha cambiato la vita

BELLUNO -Deeletto sindaco di Belluno nel giorno del 38esimo anniversario dell'incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. 'Si è chiuso un cerchio - dice Denella video - ...A Belluno, dove sono state esaminate tutte le 34 sezioni su 34, vinceDecon il 50,73% dei voti. Per lui 7780 voti e 20 seggi. Il candidato era sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla ... Belluno, Oscar De Pellegrin festeggia già prima della chiusura dello spoglio Referendum abrogativi non validi per mancato raggiungimento del quorum. Nel voto amministrativo, su 26 capoluoghi di provincia tra i quasi mille Comuni interessati, eletti al primo turno 13 sindaci (9 ...BELLUNO - Oscar De Pellegrin eletto sindaco di Belluno nel giorno del 38esimo anniversario dell'incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. «Si è chiuso ...