Omicidio di Elena, novità nelle indagini: non si escludono terze persone (Di mercoledì 15 giugno 2022) «La signora ha detto di avere ucciso la figlia sul luogo del ritrovamento» e l’arma utilizzata «sembrerebbe sia stato un coltello». Ad affermarlo, poco prima di entrare al Palazzo di Giustizia, è stato l’avvocato Gabriele Celesti che assiste Martina Patti, la 24enne accusata di Omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere della piccola Elena Del Pozzo. Sono tanti però ancora i punti da chiarire: la giovane madre ha davvero ammazzato la figlia sul luogo in cui la bimba è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine? È verosimile la partecipazione al delitto o all’occultamento del cadavere da parte di terze persone? A tal proposito ci sono delle novità. ( dopo le foto) In mattinata Salvatore Mancuso, comandante della Prima sezione del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania, che ha ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 giugno 2022) «La signora ha detto di avere ucciso la figlia sul luogo del ritrovamento» e l’arma utilizzata «sembrerebbe sia stato un coltello». Ad affermarlo, poco prima di entrare al Palazzo di Giustizia, è stato l’avvocato Gabriele Celesti che assiste Martina Patti, la 24enne accusata dipremeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere della piccolaDel Pozzo. Sono tanti però ancora i punti da chiarire: la giovane madre ha davvero ammazzato la figlia sul luogo in cui la bimba è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine? È verosimile la partecipazione al delitto o all’occultamento del cadavere da parte di? A tal proposito ci sono delle. ( dopo le foto) In mattinata Salvatore Mancuso, comandante della Prima sezione del nucleo investigativo dei carabinieri di Catania, che ha ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : In un video diffuso dai Carabinieri l'ultimo abbraccio tra la mamma Martina e la figlia Elena all'uscita di scuola.… - Ladyglendra : I figli usati come ricatto. Come sfogo per la rabbia e frustrazione. I VOSTRI figli. Come fossero una proprietà per… - speranza_viva : RT @Camisan__: Dovete mettervi in testa che parlare di disturbi psicologici/psichiatrici non significa giustificare un omicidio, ma piuttos… -