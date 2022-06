' Ndrangheta | operazione Dia Milano | sequestrati beni per 5 | 5 mln euro | un arresto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022), 15 giu. (Adnkronos) - La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento agli arresti domiciliari, emesso dal gip di, nei confronti di un uomo accusato di trasferimento fraudolento die valori. È in corso il sequestro preventivo di quattro complessi aziendali (con volumi d'affari conseguiti nell'ultimo anno per oltre 8 milioni di), numerosimobili, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di. Le indagini "hanno consentito di ricostruire un reticolo societario, operativo nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio di materiali inerti e di rifiuti da demolizione, formalmente gestito da prestanome, ma nei fatti diretto unicamente dal soggetto colpito dal provvedimento cautelare, nei confronti ...