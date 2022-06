MotoGP | Ezpeleta | “Puntiamo ancora più in alto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Lasta bene e puntapiù in. Ora abbiamo una stabilità regolamentare. Nel 2022 è iniziata una fase che durerà fino al 2026. In teoria, non si cambierà se non per motivi di sicurezza o perché tutte le parti coinvolte sono d’accordo”. Lo ha detto Carmelo, CEO di Dorna Sports, durante l’evento spagnolo MARCA Sports Weekend, al quale ha partecipato a Malaga insieme alla pilota Moto3 Ana Carrasco (BOE Motorsports) e al cinque volte iridato Jorge Lorenzo, leggenda dellaHall of Fame. “Abbiamo l’obiettivo di ridurre le prestazioni a partire dal 2027. Nel 2024 il 60% del carburante sarà sostenibile. Stiamo inoltre spingendo per trattare la questione delle ali con i team“. “Ricordo quasi ogni momento di questi 30 anni”, ha affermato guardandosi indietro. “Sono tanti, ma mai ...