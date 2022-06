Meno clienti, più studenti. Lettera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inviato da Stefania D'Andrea - Precaria di prima, volontaria scelta da sei anni, con all'attivo servizi su sostegno-materia-serale-diurno-potenziamento-coordinamento-pcto-viaggi di istruzione -concorsi: presente...ma non abbastanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 giugno 2022) Inviato da Stefania D'Andrea - Precaria di prima, volontaria scelta da sei anni, con all'attivo servizi su sostegno-materia-serale-diurno-potenziamento-coordinamento-pcto-viaggi di istruzione -concorsi: presente...ma non abbastanza. L'articolo .

Pubblicità

ilpostdice : @ilpostdice 'dalle aziende di buoni pasto meno di quello che incasserebbero se i clienti pagassero in denaro. Le ..… - PaoloZoccoli : @GiorgioSnaider8 @GuidoCrosetto La Lagarde non è più o meno intelligente di Draghi. Ha fatto quello che una banca p… - SimoneBonzanini : @LaGrevia @Segnale_Orario @dailydrama2022 Va beh togli licenziare e metti querelare (e perdere clienti per il venir… - italiano1061975 : RT @La_Lore1980: @PuniFra Io son romagnola. Il mio vicino vende frutta.mi rideva in faccia, che lui aveva fatto pfizer e chi aveva avuto as… - stilgar_it : @angelo25771504 @ZioSt4lin Non sono uno che ascolta quello che gli viene detto in modo acritico, ci ragiona sopra c… -