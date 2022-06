Lombardia: Galli, 'regionalismo differenziato rappresenta opportunità per intero Paese' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "Non è questo il modo di condurre e sviluppare il dibattito su un tema così importante come quello del regionalismo differenziato. Non si può alimentare una discussione pubblica facendo leva su argomenti del tutto infondati". Così Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e alla Cultura della Regione Lombardia, intervenendo nel dibattito sull'Autonomia dopo il 'question time' di oggi alla Camera. "Si stanno strumentalizzando, confondendo e mischiando ad arte dei concetti importanti per generare polveroni inutili e buttare la palla in tribuna - prosegue Galli -. La realtà delle cose è un'altra. Il regionalismo differenziato rappresenta invece un'opportunità per l'intero ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "Non è questo il modo di condurre e sviluppare il dibattito su un tema così importante come quello del. Non si può alimentare una discussione pubblica facendo leva su argomenti del tutto infondati". Così Stefano Bruno, assessore all'Autonomia e alla Cultura della Regione, intervenendo nel dibattito sull'Autonomia dopo il 'question time' di oggi alla Camera. "Si stanno strumentalizzando, confondendo e mischiando ad arte dei concetti importanti per generare polveroni inutili e buttare la palla in tribuna - prosegue-. La realtà delle cose è un'altra. Ilinvece un'per l'...

fanpage : Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'e… - TV7Benevento : Lombardia: Galli, '42% imprese culturali creative è nella nostra regione' - - Univa_Stampa : RT @marcogio59: I cammini sono uno dei punti chiave per la riflessione sullo sviluppo della cultura in Lombardia. Emerge dall'intervento de… - marcogio59 : I cammini sono uno dei punti chiave per la riflessione sullo sviluppo della cultura in Lombardia. Emerge dall'inter… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Nuovi positivi quintuplicati in pochi giorni a Milano, dove anche il primo cittadino Sala è chiuso in casa dopo l'esito di un… -