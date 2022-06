La Mls sarà il primo campionato trasmesso solo in streaming, Insigne sarà su Apple Tv (Di mercoledì 15 giugno 2022) Apple scommette sul calcio e compra in esclusiva i diritti tv del campionato americano, la Mls. Succede dal 2023 e la partnership avrà una durata di ben dieci anni. Su Calcio e Finanza si legge che si tratta di un accordo di portata storica per diverse ragioni. La principale è che la Mls sarà la prima grande lega sportiva ad andare all-in con un’unica società di media digitale. Si vedrà in streaming. Secondo la stampa americana, Apple non pagherà una tariffa diretta per i diritti: l’azienda verserà una garanzia minima che secondo le fonti vale $250 milioni (240 milioni di euro) all’anno a partire dal 2023, ovvero almeno 2,5 miliardi di dollari complessivi. Apple venderà un abbonamento per il campionato americano e la MLS genererà nuove entrate proprio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022)scommette sul calcio e compra in esclusiva i diritti tv delamericano, la Mls. Succede dal 2023 e la partnership avrà una durata di ben dieci anni. Su Calcio e Finanza si legge che si tratta di un accordo di portata storica per diverse ragioni. La principale è che la Mlsla prima grande lega sportiva ad andare all-in con un’unica società di media digitale. Si vedrà in. Secondo la stampa americana,non pagherà una tariffa diretta per i diritti: l’azienda verserà una garanzia minima che secondo le fonti vale $250 milioni (240 milioni di euro) all’anno a partire dal 2023, ovvero almeno 2,5 miliardi di dollari complessivi.venderà un abbonamento per ilamericano e la MLS genererà nuove entrate proprio ...

