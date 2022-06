Johnson strappa sull’Irlanda del Nord: alta tensione Londra-Bruxelles (Di mercoledì 15 giugno 2022) Londra e Bruxelles ai ferri corti sull’Irlanda del Nord, col governo britannico che rischia reazioni sanzionatorie dopo aver proposto di modificare unilateralmente il protocollo sulla Brexit del 2020. In difficoltà nei sondaggi, in rotta con una parte del suo stesso partito ma deciso a tutti i costi a uscire rafforzato dalla crisi Boris Johnson è, negli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 15 giugno 2022)ai ferri cortidel, col governo britannico che rischia reazioni sanzionatorie dopo aver proposto di modificare unilateralmente il protocollo sulla Brexit del 2020. In difficoltà nei sondaggi, in rotta con una parte del suo stesso partito ma deciso a tutti i costi a uscire rafforzato dalla crisi Borisè, negli InsideOver.

