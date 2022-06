Iannone | “Il centrodestra non esiste”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 15 giugno 2022) di Erika Noschese Se Forza Italia, Lega e Udc sono stati i grandi assenti di questa tornata elettorale, lo stesso non si può dire di Fratelli d’Italia che ha giocato da protagonista queste elezioni. È, infatti, l’unico partito delche ad Agropoli ha presentato la lista di partito e in altri comuni della provincia ha sostenuto, con i suoi candidati, liste civiche, raddoppiando anche la presenza. “Nel complesso dei 34 comuni salernitani al voto Fratelli d’Italia vede aumentare notevolmente la sua rappresentanza: un sindaco in più e molti consiglieri comunali. Credo che questo si tradurrà anche in assessori di peso in Comuni come Mercato San Severino e Roccapiemonte dove i nostri candidati sono stati votatissimi nelle liste a sostegno dei Sindaci civici che hanno vinto”, ha dichiarato il senatore Antonio, commissario regionale di ...