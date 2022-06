I giganti dello shipping sbarcano a terra e puntano a conquistare treni | tir e aerei

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il porto di Shanghai sta lentamente tornando alla normalità: ma non a quella prima del Covid, solo a quellascorso autunno: i tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico delle grandi navi ferme in rada si sono ridotte dalle 69 ore di aprile a 36 ore a maggio, e siamo ancora a +13% rispetto al maggio 2021. Il governo cinese sta allentando restrizioni e controlli ma con cautela: più veloce nell’area del porto, che ha recuperato il 95% di attività; meno nella rete logistica terrestre, dove il movimento dei tir è ancora rallentato dai controlli antivirus. Anche se i grandi numeri nascondono spesso realtà più complesse: secondo l’ultima analisi di Ocean Port Report, mentre il tempo di sosta per le navi in partenza dalla Cina è tornato ai livelli di prima, sotto i tre giorni, quelle che devono sbarcare restano ferme oltre dieci giorni. Insomma, l’emergenza ...

Il caso del gigante del trasporto navale cargo MSC, interessato a Ita (ex Alitalia), non è isolato. Dal reshoring imposto dalla pandemia e dalla guerra gli armatori sono usciti vincitori e puntano ad ...