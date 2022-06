Fedez condivide degli audio in lacrime e Selvaggia Lucarelli lo massacra … (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nei giorni scorsi Fedez ha condiviso su Instagram degli audio in cui è possibile sentirlo disperato e in lacrime durante una seduta dallo psicologo. La scelta di condividere dei momenti così privati sembrerebbe essere stata criticata da Selvaggia Lucarelli. Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle particolari Instagram Stories condivise alcuni giorni fa dal celebre rapper Fedez, marito della nota influencer Chiara Ferragni. Nello specifico il rapper ha condiviso alcuni audio privati in cui è possibile sentire il suo pianto straziante durante una seduta dallo psicologo. E se da una parte sono stati tanti coloro che hanno apprezzato la scelta di Fedez di condividere questo particolare momento con ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nei giorni scorsiha condiviso su Instagramin cui è possibile sentirlo disperato e indurante una seduta dallo psicologo. La scelta dire dei momenti così privati sembrerebbe essere stata criticata da. Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle particolari Instagram Stories condivise alcuni giorni fa dal celebre rapper, marito della nota influencer Chiara Ferragni. Nello specifico il rapper ha condiviso alcuniprivati in cui è possibile sentire il suo pianto straziante durante una seduta dallo psicologo. E se da una parte sono stati tanti coloro che hanno apprezzato la scelta didire questo particolare momento con ...

Pubblicità

erocoolnoprada : Fedez come più volte detto nel suo podcast così come condivide il dolore straziante con audio e video testimonianza… - GhostdogRunner : RT @DomaniGiornale: Il problema non è il narcisismo. È il tentare di nobilitare quel narcisismo cercando sempre di dare una dignità morale… - AnnaScattone : RT @DomaniGiornale: Il problema non è il narcisismo. È il tentare di nobilitare quel narcisismo cercando sempre di dare una dignità morale… - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: Il problema non è il narcisismo. È il tentare di nobilitare quel narcisismo cercando sempre di dare una dignità morale… - DomaniGiornale : Il problema non è il narcisismo. È il tentare di nobilitare quel narcisismo cercando sempre di dare una dignità mor… -