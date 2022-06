Editoria, prima col botto per la nuova versione di Oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Debutto per il nuovo Oggi, il settimanale degli italiani diretto da Carlo Verdelli. Con il numero d’esordio del 9 giugno raggiunge le 270mila copie vendute e per l’uscita di giovedì 16 giugno amplia la tiratura a 400mila copie. Un deciso apprezzamento per il giornale e per l’intero sistema Editoriale multimediale, dove in particolare emerge l’ottimo andamento del rinnovato sito Oggi.it: dal 9 giugno incrementa di un ulteriore 25 per cento gli utenti unici (fonte Omniture). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Debutto per il nuovo, il settimanale degli italiani diretto da Carlo Verdelli. Con il numero d’esordio del 9 giugno raggiunge le 270mila copie vendute e per l’uscita di giovedì 16 giugno amplia la tiratura a 400mila copie. Un deciso apprezzamento per il giornale e per l’intero sistemale multimediale, dove in particolare emerge l’ottimo andamento del rinnovato sito.it: dal 9 giugno incrementa di un ulteriore 25 per cento gli utenti unici (fonte Omniture). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

