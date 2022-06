Drusilla Foer svela con chi vorrebbe andare a Sanremo 2023 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Drusilla Foer oggi è stata ospite della trasmissione “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. La conduttrice dell’Almanacco del giorno dopo ha commento il referendum sulla giustizia e fatto alcune rivelazioni su una possibile partecipazione a Sanremo 2023. Drusilla Foer: “Sono un po’ delusa, anche se un po’ me l’aspettavo“ Drusilla Foer non è felice del risultato sul referendum. Infatti non ha esitato a definirsi delusa per come sono andate le cose. L’assenteismo alle urne era un fenomeno che aveva preventivato già da tempo. La conduttrice con la sua proverbiale capacità di indagare sui fatti, ha analizzato alcuni aspetti della discussione sul referendum: “Io trovo che il linguaggio e le tematiche ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022)oggi è stata ospite della trasmissione “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. La conduttrice dell’Almanacco del giorno dopo ha commento il referendum sulla giustizia e fatto alcune rivelazioni su una possibile partecipazione a: “Sono un po’ delusa, anche se un po’ me l’aspettavo“non è felice del risultato sul referendum. Infatti non ha esitato a definirsi delusa per come sono andate le cose. L’assenteismo alle urne era un fenomeno che aveva preventivato già da tempo. La conduttrice con la sua proverbiale capacità di indagare sui fatti, ha analizzato alcuni aspetti della discussione sul referendum: “Io trovo che il linguaggio e le tematiche ...

