Courteney Cox: l'iconica, nevrotica chef Monica Geller di Friends (Di mercoledì 15 giugno 2022) Buon compleanno a Courteney Cox! La sua carriera è costellata di successi ma il più grande è sicuramente il ruolo nella sitcom più amata degli Anni '90. L'attrice di Scream e Friends in questi giorni ha parlato dell'invecchiamento in un'intervista con il Sunday Times. Attualmente impegnata nella serie Shining Vale, il suo personaggio sta affrontando le stesse difficoltà emotive. Pat Phelps – il personaggio che interpreta nella serie – è una scrittrice di romanzi erotici che "sta attraversando questa crisi di mezza età". Courteney Cox @ANSA"Posso ovviamente capire l'età in cui ti trovi a pensare wow, non riesco a credere di essere qui e a chiederti cosa ti rende felice", ha detto la Cox all'emittente britannica. "Capisco perfettamente quella situazione di mezza età". Ha continuato poi ammettendo quanto sia difficile pensare ai suoi 60 ...

