Come Prima, due fratelli tornano sull’isola di Procida (Di mercoledì 15 giugno 2022) Come Prima, dal 16 Giugno nelle principali sale d’Italia, è il lungometraggio di Tommy Weber tratto dalla graphic novel di Lionel Papagalli, in arte Alfred, fumettista francese di origini italiane che nel 2014 pubblica con BAO Publishing “Come Prima”, vincitore del prestigioso premio Fauve d’Or al Festival di Angoulême. Il film segue la storia del romanzo a fumetti, senza mai temere di superare i confini, quelli tra Italia e Francia e quelli necessari alla narrazione sul grande schermo, Come ammette lo stesso regista francese Weber. Alfred mi ha lasciato massima libertà di espressione rispetto all’opera da cui è tratto il film. – Asserisce Weber in un italiano ormai perfettamente rodato – Questo ha garantito lo spirito giusto per poter realizzare l’opera in un momento per altro complicato dalle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022), dal 16 Giugno nelle principali sale d’Italia, è il lungometraggio di Tommy Weber tratto dalla graphic novel di Lionel Papagalli, in arte Alfred, fumettista francese di origini italiane che nel 2014 pubblica con BAO Publishing “”, vincitore del prestigioso premio Fauve d’Or al Festival di Angoulême. Il film segue la storia del romanzo a fumetti, senza mai temere di superare i confini, quelli tra Italia e Francia e quelli necessari alla narrazione sul grande schermo,ammette lo stesso regista francese Weber. Alfred mi ha lasciato massima libertà di espressione rispetto all’opera da cui è tratto il film. – Asserisce Weber in un italiano ormai perfettamente rodato – Questo ha garantito lo spirito giusto per poter realizzare l’opera in un momento per altro complicato dalle ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Tajani, che figuraccia. Durante la campagna elettorale tutti a farsi belli con i soldi del #PNRR mentre prima, no… - juventusfc : Le final four di #UYL raggiunte per la prima volta nella storia. Una semifinale tra rimonte ed emozioni. Il dietro… - elenabonetti : Oggi con @CNN una tavola rotonda su come superare il gender gap a livello globale. Un’occasione preziosa per parlar… - Patriziapattys : 'eravamo a cena con una quindicina di amici, c’era un’americana...siamo stati contagiati praticamente tutti ad ecce… - AAnnibale : #16giugno La prima Lettura, tratta dal Libro del Siracide, ci parla della vita prodigiosa di Elia: “Nella sua vita… -