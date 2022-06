Bce | ipotesi Euro digitale per i pagamenti elettronici

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Stiamo progettando unche renda la moneta della Banca centrale utilizzabile per idigitali, offrendo aglipei uno strumento di pagamentoche possano utilizzare in tutta l’area dell’per i loroquotidiani e sostenendo gli obiettivi sociali dell’pa. Avere denaroemesso dalla banca centrale e disponibile per tutti fornirebbe un’ancora di stabilità per il mercato dei, preservando la coesistenza di denaro pubblico e privato che ha funzionato bene finora”. Lo rivela Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, intervenendo in audizione alla commissione Affari Economici e Monetari del Parlamentopeo. Regolamentazione ...