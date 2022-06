Atalanta, Carnesecchi operato in artroscopia alla spalla: i tempi di recupero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Marco Carnesecchi si è sottoposto ad un intervento in artroscopia per capsuloplastica alla spalla sinistra in seguito all’infortunio patito lo scorso 7 giugno nel ritiro dell’Under 21 in Svezia nell’ambito delle sfide che hanno visto gli Azzurrini ottenere il pass per i prossimi Europei di categoria. A comunicarlo è l’Atalanta, che ha riaccolto il portiere dopo la stagione passata in prestito alla Cremonese, con tanto di promozione in Serie A. L’intervento è perfettamente riuscito, e i tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Marcosi è sottoposto ad un intervento inper capsuloplasticaspsinistra in seguito all’infortunio patito lo scorso 7 giugno nel ritiro dell’Under 21 in Svezia nell’ambito delle sfide che hanno visto gli Azzurrini ottenere il pass per i prossimi Europei di categoria. A comunicarlo è l’, che ha riaccolto il portiere dopo la stagione passata in prestitoCremonese, con tanto di promozione in Serie A. L’intervento è perfettamente riuscito, e idisono stimati in circa tre mesi. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - will26778844 : @Freddy7317 @InsiderLazio ovvio che lo fa l'Atalanta, non c'è mica l'ufficialità di carnesecchi ?? - sportface2016 : #Atalanta, #Carnesecchi operato in artroscopia alla spalla: recupero previsto in circa tre mesi - Noibiancocelest : Carnesecchi intervento perfettamente riuscito: il comunicato dell’Atalanta - cmdotcom : #Atalanta, #Carnesecchi si è operato: come cambia il #calciomercato -