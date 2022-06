Assassini in famiglia | in Italia ogni due settimane un genitore uccide un figlio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La morte della piccola Elena a Catania, è solo l'ultima di una lunghissima serie di omicidi ai danni di bambini avvenuti in. Nel pezzo pubblicato sul sito dell'Agi, a cura di Stefano ...

Il suicidio, che frequentemente segue l'omicidio - soprattutto negli omicidi ine all'interno di una relazione di coppia, dove si attesta a circa un terzo dei casi - raggiunge nei figlicidi ......o padri. 'Martina è stata seduta fra quei banchi del Policlinico di Messina insieme a noi per tanti mesi, sembrava sognare quello che sognavamo noi… un lavoro sicuro, una...Il suicidio, che frequentemente segue l’omicidio – soprattutto negli omicidi in famiglia e all’interno di una relazione di coppia, dove si attesta a circa un terzo dei casi – raggiunge nei figlicidi l ...“Meloni come Putin: toni violenti, omofobi e misogini. Mi fa paura”. Così Rosi Braidotti attacca Giorgia Meloni.