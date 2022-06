Asllani può essere il vice-Brozovic? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Col campionato finito, l’Italia fuori dai Mondiali, nel pentolone di analisi sul fallimento si fa un gran parlare di giovani. Qui su l’Ultimo Uomo, qualche settimana fa, Daniele Morrone scriveva un articolo impietoso, non solo nelle conclusioni ma sopratutto nei numeri: in Serie A i giovani non giocano, o comunque giocano molto meno che negli altri campionati. Per questo le eccezioni hanno forse un valore più alto. Una posizione di campo particolarmente fertile per i giovani talenti, quest’anno, è stata quella davanti alla difesa dell’Empoli. Lì nella prima parte dell’anno si è affermato il gioco quasi catalano di Samuele Ricci, un regista pulito tecnicamente, tutto tocchi essenziali e gestione del possesso. Un grande manipolatore dei tempi di gioco. Quando Samuele Ricci è stato ceduto al Torino a gennaio l’urgenza dell’operazione pareva incomprensibile da fuori. Se l’Empoli è ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Col campionato finito, l’Italia fuori dai Mondiali, nel pentolone di analisi sul fallimento si fa un gran parlare di giovani. Qui su l’Ultimo Uomo, qualche settimana fa, Daniele Morrone scriveva un articolo impietoso, non solo nelle conclusioni ma sopratutto nei numeri: in Serie A i giovani non giocano, o comunque giocano molto meno che negli altri campionati. Per questo le eccezioni hanno forse un valore più alto. Una posizione di campo particolarmente fertile per i giovani talenti, quest’anno, è stata quella davanti alla difesa dell’Empoli. Lì nella prima parte dell’anno si è affermato il gioco quasi catalano di Samuele Ricci, un regista pulito tecnicamente, tutto tocchi essenziali e gestione del possesso. Un grande manipolatore dei tempi di gioco. Quando Samuele Ricci è stato ceduto al Torino a gennaio l’urgenza dell’operazione pareva incomprensibile da fuori. Se l’Empoli è ...

