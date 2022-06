Ascolti TV | Martedì 14 giugno 2022. In 5,7 milioni per la debacle azzurra (30.4%), Canale 5 all’11.2% con The Choice, Boss in Incognito 7.8% (Di mercoledì 15 giugno 2022) Germania-Italia Nella serata di ieri, Martedì 14 giugno 2022, su Rai1 Germania-Italia di Nations League ha conquistato 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 La scelta – The Choice ha incollato davanti al video 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Boss in Incognito arriva a 1.374.000 spettatori (7.8%). Su Italia1 Un’estate al mare ha raccolto 939.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.145.000 spettatori (6.9%). Su La7 DiMartedì registra 1.048.000 spettatori pari al 6.7% (DiMartedì Più a .000 e il %). Su Tv8 Due cuori ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 giugno 2022) Germania-Italia Nella serata di ieri,14, su Rai1 Germania-Italia di Nations League ha conquistato 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su5 La scelta – Theha incollato davanti al video 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2inarriva a 1.374.000 spettatori (7.8%). Su Italia1 Un’estate al mare ha raccolto 939.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.145.000 spettatori (6.9%). Su La7 Diregistra 1.048.000 spettatori pari al 6.7% (DiPiù a .000 e il %). Su Tv8 Due cuori ...

Pubblicità

fabiofabbretti : Al pomeriggio cresce #EstateInDiretta al 19.5% contro #IngaLindstrom (13.5%) - fabiofabbretti : In 5,7 milioni per la debacle azzurra (#GermaniaItalia 30.4%), Canale 5 all'11.2% con #LaScelta, #BossInIncognito 7… - comedian72 : RT @vitalbaa: Da molte settimane gli ospiti nei talk del martedì sera sono sempre gli stessi, identici, a coppie. Possibile non si capisca… - CorriereCitta : Ascolti tv martedì 14 giugno 2022: UEFA, Cartabianca, Il Piccolo Lord, Un’Estate al Mare, dati auditel e share - MilaSpicola : RT @vitalbaa: Da molte settimane gli ospiti nei talk del martedì sera sono sempre gli stessi, identici, a coppie. Possibile non si capisca… -