Apple sbarca nel calcio | accordo con la MLS

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo Amazon anchenel mondo dele a partire dal 2023 seguirà il campionato americano della MLS Dopo Amazon anchenel mondo dele a partire dal 2023 seguirà il campionato americano della MLS.di dieci anni. Nel comunicato si legge come «I fan possono ottenere ogni partita MLS in diretta abbonandosi a un nuovo servizio di streaming MLS, disponibile esclusivamente tramite l’appTV». L'articolo proviene daNews 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Anche #Apple sbarca nel mondo del calcio ?? - SportRepubblica : Apple sbarca nel calcio, trasmetterà la MLS - IlBuonFabio : RT @SportRepubblica: Apple sbarca nel calcio, trasmetterà la MLS - SportRepubblica : Apple sbarca nel calcio, trasmetterà la MLS - Sms_Ita : La @Apple sbarca ufficialmente nel mondo del calcio: annunciato l'accordo con la @MLS. -

la Repubblica

Dopo Amazon anchenel mondo del calcio e a partire dal 2023 seguirà il campionato americano della MLS Dopo Amazon anchenel mondo del calcio e a partire dal 2023 seguirà il campionato ...scommette a lungo termine sul calcio anche in vista del mondiale del 2026 che si giocherà in Stati Uniti, Canada e Messico. Le cifre dell'accordo non sono state comunicate, secondo il sito ... Apple sbarca nel calcio, trasmetterà la MLS La Major League Soccer sarà trasmessa su Apple TV a partire dal 2023 Dopo Amazon, anche la Apple entra ufficialmente nel mondo del calcio. La piattaforma di streaming Apple TV, infatti, trasmetterà la ...Accordo di dieci anni tra il campionato americano e l'azienda di Cupertino, le partite visibili su Apple Tv. L'offerta sarà valida per gli ...