Allarme siccità | la Valle del Po è senz’acqua In alcune zone non piove da 110 giorni

La Valle del Po è disidratata e la situazione peggiora di ora in ora. «In alcuni territori non piove da 110 giorni» e in decine di comuni di Piemonte e Lombardia «sono già in azione le autobotti per l'approvvigionamento d'acqua, perché i serbatoi locali afferiscono a sorgenti che non ci sono più». È il bollettino riferito all'ANSA da Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po. Già negli scorsi giorni l'Osservatorio sulla siccità aveva spiegato che la situazione in queste zone stava diventando preoccupante. La gravità della situazione ha spinto alcune aziende aderenti a Utilitalia, l'associazione che riunisce i gestori degli acquedotti, a chiedere l'interruzione dell'erogazione d'acqua potabile nelle ore notturne in 125 comuni della ...

