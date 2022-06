Aiop “Ssn con risorse carenti | ripartire dalla lezione della pandemia”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Laè stata un evento dirompente, che ha evidenziato criticità e problematiche strutturali del Servizio Sanitario Nazionale. Un’emergenza affrontata, anche, grazie a una partnership virtuosa tra strutture di diritto pubblico e strutture di diritto privato. La risposta da dare al Paese, quindi, non può essere il risultato di una progettualità carente nellefinanziarie e umane, che, come emerge dalle proiezioni del Def al 2025 del rapporto spesa sanitaria/Pil, sono insufficienti a rispondere ai bisogni di cura dei pazienti”. Lo ha detto Barbara Cittadini, presidente nazionale, l’Associazione italiana ospedalità privata, intervenendo nel corso del seminario di Salutequità, a Roma, dove è stata presentata la “Gap analysis per l’equità nel nuovo sistema di garanzia dei Lea”.“Le liste di attesa, il ...