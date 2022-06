WTA Birmingham 2022, l’oscurità ferma Camila Giorgi: partita sospesa, primo set a favore dell’azzurra (Di martedì 14 giugno 2022) Si interrompe sul più bello il debutto nel torneo WTA di Birmingham per Camila Giorgi. La giocatrice azzurra, numero 26 del mondo, ha visto il match con la ceca Tereza Martincova interrompersi dopo un primo set serratissimo, portato a casa soltanto dopo un tie-break. L’inizio fa capire immediatamente che non è proprio una giornata per servizi forti. I primi tre giochi vedono difatti altrettanti break, con soli tre punti conquistati complessivamente da chi faceva partire lo scambio. È Camila a scattare in avanti, si vive una calma apparente di quattro giochi ma poi arriva un’altra striscia di tre giochi a favore della risposta, con cui la Martincova riequilibra la frazione. La Giorgi deve fronteggiare anche un set point a causa di un doppio fallo, il settimo, ma lo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Si interrompe sul più bello il debutto nel torneo WTA diper. La giocatrice azzurra, numero 26 del mondo, ha visto il match con la ceca Tereza Martincova interrompersi dopo unset serratissimo, portato a casa soltanto dopo un tie-break. L’inizio fa capire immediatamente che non è proprio una giornata per servizi forti. I primi tre giochi vedono difatti altrettanti break, con soli tre punti conquistati complessivamente da chi faceva partire lo scambio. Èa scattare in avanti, si vive una calma apparente di quattro giochi ma poi arriva un’altra striscia di tre giochi adella risposta, con cui la Martincova riequilibra la frazione. Ladeve fronteggiare anche un set point a causa di un doppio fallo, il settimo, ma lo ...

