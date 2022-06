The Handmaid’s Tale 5: le prime foto dal set e la data di uscita (Di martedì 14 giugno 2022) Il finale della quarta stagione aveva lasciato i fan a bocca aperta. Ora sono state rivelate le prime immagini dal set di The Handmaid’s Tale 5, all’indomani dell’episodio che aveva scioccato tanto gli spettatori. La piattaforma di streaming Hulu ha finalmente rivelato la data di uscita del quinto capitolo dello show di Bruce Miller, prevista per il 14 settembre 2022. Vi raccomandiamo... La casa di carta - Corea: in arrivo a giugno il remake della serie Netflix Ambientata in un futuro distopico nel territorio una volta conosciuto come Stati Uniti, la serie – basata sul romanzo del 1985 di Margaret Atwood – vede la protagonista June Osburne (Elisabeth Moss) impegnata in una lotta contro la violenza sulle donne in una società patriarcale, ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 giugno 2022) Il finale della quarta stagione aveva lasciato i fan a bocca aperta. Ora sono state rivelate leimmagini dal set di The5, all’indomani dell’episodio che aveva scioccato tanto gli spettatori. La piattaforma di streaming Hulu ha finalmente rivelato ladidel quinto capitolo dello show di Bruce Miller, prevista per il 14 settembre 2022. Vi raccomandiamo... La casa di carta - Corea: in arrivo a giugno il remake della serie Netflix Ambientata in un futuro distopico nel territorio una volta conosciuto come Stati Uniti, la serie – basata sul romanzo del 1985 di Margaret Atwood – vede la protagonista June Osburne (Elisabeth Moss) impegnata in una lotta contro la violenza sulle donne in una società patriarcale, ...

