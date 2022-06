Selvaggia Lucarelli contro Fedez per gli audio dallo psicologo | “Narcisista”

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) Non lo nomina direttamente, ma èil bersaglio dell’ultimo post su Instagram di. La giornalista critica la scelta del rapper di condividere sui suoi social glidella sua sedutanel quale raccontava la sua paura di morire per il tumore al pancreas che lo ha colpito e il timore che i suoi figli potessero dimenticarsi di lui. “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...