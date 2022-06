Sei arresti per spaccio a Terni droga da Napoli (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuello che è ritenuto un vero e proprio centro di smistamento di droga proveniente da Napoli è stato individuato in un appartamento di Terni nel corso dell’operazione “Est” dei carabinieri che ha portato a sei arresti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio in concorso di cocaina ed hascisc, nonché, in un caso, di estorsione. Gli accertamenti sono partiti dall’osservazione di alcuni movimenti presso un’appartamento del centro cittadino abitato da un ultrà della curva Est dello stadio locale. E’ stato lui, un quarantenne ternano, ad avere nella propria abitazione – riferiscono gli investigatori – il “centro di smistamento” per immetterlo sulla piazza ternana attraverso “fidati acquirenti”. I carabinieri hanno individuato tra i presunti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuello che è ritenuto un vero e proprio centro di smistamento diproveniente daè stato individuato in un appartamento dinel corso dell’operazione “Est” dei carabinieri che ha portato a seiin esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione ein concorso di cocaina ed hascisc, nonché, in un caso, di estorsione. Gli accertamenti sono partiti dall’osservazione di alcuni movimenti presso un’appartamento del centro cittadino abitato da un ultrà della curva Est dello stadio locale. E’ stato lui, un quarantenne ternano, ad avere nella propria abitazione – riferiscono gli investigatori – il “centro di smistamento” per immetterlo sulla piazza ternana attraverso “fidati acquirenti”. I carabinieri hanno individuato tra i presunti ...

