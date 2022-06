Scoppia la rivolta dei tifosi dell'Inter: un big sta per partire, il "grande tradimento" è pronto (Di martedì 14 giugno 2022) Milan Skriniar è l'oggetto del desiderio del Psg. Il difensore dell'Inter è il nerazzurro con maggiore mercato. La dirigenza sta riflettendo sull'opportunità di cederlo per finanziare le altre operazioni della propria campagna acquisti. Oltre al Psg c'è anche il Chelsea che sarebbe pronto a proporre all'Inter uno scambio per avere il centrale slovacco, valutato 70 milioni di euro dal club nerazzurro. I blues sarebbero disposti a mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Ruben Loftus-Cheek, 26enne centrocampista centrale: un egista moderno, dotato di tecnica, fisico e visione di gioco che potrebbe Interessare il club italiano in cerca di un vice-Brozovic. Ma l'idea di sacrificare Skriniar non piace a tanti tifosi che si lamentano sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Milan Skriniar è l'oggetto del desiderio del Psg. Il difensoreè il nerazzurro con maggiore mercato. La dirigenza sta riflettendo sull'opportunità di cederlo per finanziare le altre operazionia propria campagna acquisti. Oltre al Psg c'è anche il Chelsea che sarebbea proporre all'uno scambio per avere il centrale slovacco, valutato 70 milioni di euro dal club nerazzurro. I blues sarebbero disposti a mettere sul tavoloa trattativa il cartellino di Ruben Loftus-Cheek, 26enne centrocampista centrale: un egista moderno, dotato di tecnica, fisico e visione di gioco che potrebbeessare il club italiano in cerca di un vice-Brozovic. Ma l'idea di sacrificare Skriniar non piace a tantiche si lamentano sul ...

Pubblicità

venis_77 : @DeerEwan @AlRobecchi @apbradipo @lucapagni Come sempre, se la rigirano e nessuno perde mai. Però spero siamo arriv… - Mary35999509 : RT @Corriere: Scoppia la rivolta in via Bolla: rissa tra 60 persone armate di spranghe e bastoni, un bambino tra i feriti - Zheloconti : @ilrisolutoreIT @borghi_claudio e cosa vuoi che ti dica? ci stanno portando via tutto e non scoppia una rivolta - Adriana81405491 : Dove marcia il Pride scoppia la pace. I Pride, nati come rivolta contro le discriminazioni subite dalla comunità… - MarzulloRoberto : RT @Corriere: Scoppia la rivolta in via Bolla: rissa tra 60 persone armate di spranghe e bastoni, un bambino tra i feriti -