Reddito di cittadinanza, in Campania 9.945 lavori ?ma nessuno li accetta (Di martedì 14 giugno 2022) Le offerte di lavoro non mancano, ma i percettori del Reddito di cittadinanza non le ritengono congeniali alle loro caratteristiche. In Campania il criterio della ?condizionalità?... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 giugno 2022) Le offerte di lavoro non mancano, ma i percettori deldinon le ritengono congeniali alle loro caratteristiche. Inil criterio della ?condizionalità?...

Pubblicità

Mov5Stelle : È dal primo giorno che attaccano il Reddito di Cittadinanza per colpire politicamente il Movimento 5 Stelle. Guard… - fattoquotidiano : “A Dubai il personale si trova perché non c’è il Reddito di cittadinanza”. L’intervista omette gli sfruttati dagli… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi, nuovo appello al governo: “Approvi emendamento per modificare la no… - lucatrabalzini : RT @1971Mtgz: @violacacciapuot 'Si erano presentati come il vento del cambiamento' e hanno tagliato 345 parlamentari, i vitalizi per i depu… - bar_rubino : RT @paologerbaudo: A Dubai non c'è il reddito di cittadinanza; e neppure la democrazia e i diritti civili. Comprensibile che sia un modello… -