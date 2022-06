Quelle "matite spezzate" torturate con scariche elettriche (Di martedì 14 giugno 2022) Tra il 16 e il 17 settembre 1976, dieci studenti argentini vennero rapiti dalla polizia della dittatura militare. Dopo violenze e torture, alcuni di loro vennero liberati e testimoniarono il terrore di quegli anni. Altri scomparvero per sempre Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Tra il 16 e il 17 settembre 1976, dieci studenti argentini vennero rapiti dalla polizia della dittatura militare. Dopo violenze e torture, alcuni di loro vennero liberati e testimoniarono il terrore di quegli anni. Altri scomparvero per sempre

Quelle "matite spezzate" torturate con scariche elettriche

Tra il 16 e il 17 settembre 1976, dieci studenti argentini vennero rapiti dalla polizia della dittatura militare. Dopo violenze e torture, alcuni di loro vennero liberati e testimoniarono il terrore di quegli anni. Altri scomparvero per sempre