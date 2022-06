Prima di partire, dona: un invito rivolto a tutti - tra i 18 e i 60 anni - nella Giornata mondiale del donatore di sangue 2022 e alla vigilia delle vacanze estive (Di martedì 14 giugno 2022) “Prima di partire ricordati di donare”: è l’invito che oggi, 14 giugno, nella Giornata mondiale del donatore di sangue e alla vigilia delle vacanze estive, gli enti nazionali che si occupano di divulgazione su questa materia, rivolgono a tutti. Perché, anche nel periodo estivo, “ogni due secondi qualcuno ha bisogno di sangue“, dicono le stime del ministero della Salute. Il sangue donato è fondamentale per le persone che convivono con le malattie del sangue, come tumori, leucemie, emofilia o talassemia, e nei casi di gravi incidenti, trapianti oppure operazioni ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) “diricordati dire”: è l’che oggi, 14 giugno,deltore di, gli enti nazionali che si occupano di divulgazione su questa materia, rivolgono a. Perché, anche nel periodo estivo, “ogni due secondi qualcuno ha bisogno di“, dicono le stime del ministero della Salute. Ilto è fondamentale per le persone che convivono con le malattie del, come tumori, leucemie, emofilia o talassemia, e nei casi di gravi incidenti, trapianti oppure operazioni ...

