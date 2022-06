Pisa e Luca D’Angelo si separano: il comunicato del club (Di martedì 14 giugno 2022) “Il Pisa Sporting club e il tecnico Luca D’Angelo comunicano che non proseguiranno il rapporto lavorativo per la Stagione Sportiva 2022-2023. Sono stati quattro anni di uno straordinario e proficuo rapporto umano e professionale che resteranno per sempre nella storia sportiva del nostro club e che rappresenteranno un riferimento di serietà, professionalità e massima trasparenza per chi proseguirà nel nostro progetto. Il cammino percorso insieme ha permesso di migliorarci reciprocamente e ha lasciato in ognuno di noi la consapevolezza degli ottimi risultati ottenuti insieme”. Queste le parole con cui il Pisa comunica la fine dell’incarico da allenatore di Luca D’Angelo, dopo la Serie A sfiorata. Nel comunicato, anche le parole del ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) “IlSportinge il tecnicocomunicano che non proseguiranno il rapporto lavorativo per la Stagione Sportiva 2022-2023. Sono stati quattro anni di uno straordinario e proficuo rapporto umano e professionale che resteranno per sempre nella storia sportiva del nostroe che rappresenteranno un riferimento di serietà, professionalità e massima trasparenza per chi proseguirà nel nostro progetto. Il cammino percorso insieme ha permesso di migliorarci reciprocamente e ha lasciato in ognuno di noi la consapevolezza degli ottimi risultati ottenuti insieme”. Queste le parole con cui ilcomunica la fine dell’incarico da allenatore di, dopo la Serie A sfiorata. Nel, anche le parole del ...

