Piazza Affari frena la caduta. Ma l'instabilità americana preoccupa (Di martedì 14 giugno 2022) Si è chiusa in lieve ribasso la seduta a Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,32% al termine di una giornata vissuta all’insegna della volatilità, senza però perdite significative come nei giorni precedenti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso deboli una seduta in cui hanno cambiato più volte orientamento: Francoforte ha perso lo 0,91%, Parigi l'1,2% e Londra lo 0,25%, tutti cali comunque molto contenuti rispetto ai crolli dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 241,9 punti base (dai 238 della chiusura di lunedì e dei 235 dell'avvio), come a maggio 2020, mentre il rendimento del decennale italiano si è portato al 4,16%, sui livelli di fine dicembre 2013. Pur avendo registrato una discesa a 231 punti nel corso della giornata (con il rendimento calato al 3,91%) non è venuta meno la tensione registrata ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) Si è chiusa in lieve ribasso la seduta a, con l’indice Ftse Mib che ha ceduto lo 0,32% al termine di una giornata vissuta all’insegna della volatilità, senza però perdite significative come nei giorni precedenti. Anche le altre Borse europee hanno chiuso deboli una seduta in cui hanno cambiato più volte orientamento: Francoforte ha perso lo 0,91%, Parigi l'1,2% e Londra lo 0,25%, tutti cali comunque molto contenuti rispetto ai crolli dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 241,9 punti base (dai 238 della chiusura di lunedì e dei 235 dell'avvio), come a maggio 2020, mentre il rendimento del decennale italiano si è portato al 4,16%, sui livelli di fine dicembre 2013. Pur avendo registrato una discesa a 231 punti nel corso della giornata (con il rendimento calato al 3,91%) non è venuta meno la tensione registrata ...

