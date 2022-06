Olanda-Galles 3-2 | Noa Lang apre le marcature con un gol d’autore

Pubblicità

Nations League, Noa Lang a segno con l'Olanda: gol fantastico contro il Galles

De Ligt sorride: 3 - 2 dell'al. Batshuyai trascina il Belgio L'si conferma in cima alla classifica nel gruppo 4 battendo 3 - 2 ilin casa: a portare il vantaggio ...Nel gruppo 4, l'capolista sfida ilultimo, mentre il Belgio fa visita alla Polonia . LEGA B - Nel gruppo 1 della Lega B l' Ucraina vuole difendere la vetta e ospita l' Irlanda . Nel ...Ecco tutti i risultati delle gare del 14 giugno dei gironi di Nations League 2022/23. Non sbagliano Belgio e Olanda.Si è giocata questa sera Olanda-Galles, quarta giornata del gruppo 4 di League A di Nations League. Per gli Orange ha preso parte alla sfida anche Noa Lang, attaccante del Club Brugge seguito anche ...