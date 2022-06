No problem per Seppi sull'erba di Ilkley (Di martedì 14 giugno 2022) Nel ricco ATP Challenger giocato sui prati della città inglese il 38enne di Caldaro, l'unico tennista italiano in gara, liquida in due set all'esordio il qualificato australiano Hijikata Leggi su federtennis (Di martedì 14 giugno 2022) Nel ricco ATP Challenger giocato sui prati della città inglese il 38enne di Caldaro, l'unico tennista italiano in gara, liquida in due set all'esordio il qualificato australiano Hijikata

Pubblicità

songyyun : Fa troppo caldo e non hai più la forza necessaria per applicare la maschera viso? Problem solved ?? - Majden3 : RT @Solegiallorosso: È finita la guerra in #Ucraina? Di #Covid non si muore più? Per lo #spread no problem? #Benzina tutto regolare? Su Twi… - ConvaTecWoundIT : #weareconvatec Ringraziamo tutti i partecipanti al Corso AIUC-Sezione Veneto: “Clinica e confronto: problem solvin… - _caos_calmo_ : @marco63_ @Saretta_Gas87 I peggiori sono quelli che ti insultano. Mirati. Pensa che disagio che vivono se devono fa… - meloni2004 : Per la sanità, basterebbe riprendere l'idea di qualche anno fa: se lavori nel pubblico che sia in esclusiva! Vuoi l… -