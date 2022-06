Napoli, Osimhen: “Non conosco il mio futuro, so che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra” (Di martedì 14 giugno 2022) Sono dichiarazioni che spaventano i tifosi del Napoli, quelle riportate da Il Mattino sulle parole di Victor Osimhen dal ritiro della nazionale nigeriana. “Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Sono dichiarazioni che spaventano i tifosi del, quelle riportate da Il Mattino sulle parole di Victordal ritiro della nazionale nigeriana. “Il mio? So che ci sono tante voci che miino in, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale. Nonil mio, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto” SportFace.

Pubblicità

sportmediaset : Osimhen spaventa i tifosi: 'Tutto può succedere, mi vogliono in Liga e Premier' #osimhen #napoli… - sportface2016 : #Napoli, #Osimhen spaventa gli azzurri: 'Non conosco il mio futuro, so che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra' - Napolinblack : @GiaccAvv @TrolleroEr @Squizzolo @MatthijsPog Al Milan si è rotto il centrale di difesa, capitano. Sostituito da un… - mick_napoli_ : RT @CiccCap: Nel giorno in cui Osimhen spaventa (?) i tifosi del Napoli con le sue dichiarazioni e con oltre 2 mesi di mercato ancora da vi… - acm1899m : RT @sportmediaset: Osimhen spaventa i tifosi: 'Tutto può succedere, mi vogliono in Liga e Premier' #osimhen #napoli #tuttopuòsuccedere #sp… -