Pubblicità

ansa_liguria : Morto Pericu: Bucci, suo ponte fu il G8 lui un esempio per tutti - MatteoAlberto36 : RT @genovatoday: Morto l'ex sindaco Beppe Pericu: fissata la data del funerale, oggi la camera ardente - infoitinterno : È morto Giuseppe Pericu, il sindaco della Genova del G8 e della Capitale Europea della Cultura - infoitinterno : Morto l'ex sindaco Beppe Pericu: fissata la data del funerale, oggi la camera ardente - genovatoday : Morto l'ex sindaco Beppe Pericu: fissata la data del funerale, oggi la camera ardente -

Così il sindaco Marco Bucci rivela le intenzioni dell'amministrazione per ricordare l'ex sindaco Giuseppeieri a 84 anni, dopo una malattia. Bucci ne ha parlato uscendo dalla camera ......in ufficio ordinato da una latteria del centro storico - questa volta omelette e verdure - e poi una mezzora nella camera ardente allestita in Comune per Giuseppe, l'ex sindaco di Genova..."Invitiamo i genovesi a segnalarci le loro idee. La sua gestione del G8 è un po' come la forza che noi abbiamo avuto dopo il crollo del Morandi" ..."Stiamo pensando di intitolare una via o una piazza, la regola dice che si devono aspettare dieci anni ma vediamo se riusciamo a superarla. Certamente qualcosa dobbiamo fare. Non abbiamo idee precise, ...