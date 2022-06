Milan: i rinnovi di Maldini e Massara non sono in discussione (Di martedì 14 giugno 2022) I rinnovi di contratto con il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara sono una formalità, secondo il Corriere dello Sport Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Idi contratto con ildi Paoloe Fredericuna formalità, secondo il Corriere dello Sport

Pubblicità

MarcoN1979 : Bilancio giugno 2022 (aggiornamento alle 14 del 14/6): 1 signing, 0 acquisti, 0 rinnovi di giocatori, 0 rinnovi di… - MilanSpazio : Rinnovi di Maldini e Massara col Milan: la novità sull’annuncio - LukeFenek : RT @FraNasato: Secondo Milannews in queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli dei rinnovi di Maldini e Massara. Inoltre Maldini vo… - PianetaMilan : .@acmilan, novità sui rinnovi di #Maldini e #Massara. #Pagliuca in esclusiva | #News - #Calciomercato #ACMilan… - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA SALERNITANA?? Campani che dopo la salvezza all'ultimo respiro in Serie A pensano a rinnovi ed uscite:… -