L’Italia ricicla di più a costi più bassi Lo studio Green firmato Bocconi

(Di martedì 14 giugno 2022)è uno dei Paesi europei in cui il riciclo degli imballaggi ha risultati migliori ainferiori. Lo dice unocondotto dadell’Universitàe dal Wuppertal Institute, presentato nei giorni scorsi nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles. Dal 2005 l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo per tutti gli Stati membri di istituire “un regime di responsabilità estesa del produttore” per gestire i rifiuti di imballaggio: chi produce imballaggi è anche responsabile del loro fine di vita. Tutti i Paesi hanno creato modelli diversi per gestire i rifiuti di imballaggio. Quello italiano, rappresentato dal Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, è risultato essere uno dei più efficienti e dei meno costosi. Loè stato condotto attraverso 28 Producer ...