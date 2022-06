Joker 2, Lady Gaga in trattativa: sequel potrebbe essere un musical (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Lady Gaga in trattativa per interpretare Harley Quinn in ‘Joker: Folie à Deux’, il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019. A svelarlo a The Hollywood Reporter sono state alcune fonti, secondo le quali il secondo capitolo sul clown principe del crimine di Gotham City sarà un musical. Todd Phillips d’altronde era già produttore esecutivo di ‘A star is born’, il film che ha fatto vincere l’Oscar alla cantante con ‘Shallow’, e il rapporto con la star è di lunga data. La scorsa settimana, il regista ha confermato la preparazione di Joker 2 in un post su Instagram rivelando anche che Joaquin Phoenix, che ha interpretato il personaggio principale nel film della Warner Bros/DC vincendo l’Oscar due anni fa, dovrebbe riprendere il suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –inper interpretare Harley Quinn in ‘: Folie à Deux’, ildel film di successo del regista Todd Phillips del 2019. A svelarlo a The Hollywood Reporter sono state alcune fonti, secondo le quali il secondo capitolo sul clown principe del crimine di Gotham City sarà un. Todd Phillips d’altronde era già produttore esecutivo di ‘A star is born’, il film che ha fatto vincere l’Oscar alla cantante con ‘Shallow’, e il rapporto con la star è di lunga data. La scorsa settimana, il regista ha confermato la preparazione di2 in un post su Instagram rivelando anche che Joaquin Phoenix, che ha interpretato il personaggio principale nel film della Warner Bros/DC vincendo l’Oscar due anni fa, dovrebbe riprendere il suo ...

Pubblicità

sensates99 : @NiccolFrancesc6 L’ho visto e mi è piaciuto molto. Ma il punto è un altro. Stiamo finalmente per avere un Harley… - stanzedicinema : Lady Gaga sarà Harley Quinn nel secondo Joker? - justM3_auriix : RT @bradipo22: E quando Lady Gaga/Harley Quinn si innamorerà di Joaquin Phoenix/Joker ?? - classicalball85 : RT @justtmat: il sequel di joker un musical con lady gaga che interpreta harley quinn una cosa che non avrei MAI potuto immaginare ma di cu… - HookedSwxngirl : Che poi di tutto questo non è tanto Lady Gaga come Harley che mi sconvolge, ma il fatto che diventa un musical il f… -