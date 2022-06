Internet Explorer, addio per sempre al browser di Windows: da domani va in pensione (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo 27 anni di onorata carriera, nonostante una lentezza divenuta iconica e ben presto anche meme, Internet Explorer va in pensione. Microsoft ha annunciato la fine del supporto tecnico per il ... Leggi su leggo (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo 27 anni di onorata carriera, nonostante una lentezza divenuta iconica e ben presto anche meme,va in. Microsoft ha annunciato la fine del supporto tecnico per il ...

