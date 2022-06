Inghilterra-Ungheria | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 14 giugno 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Dirigerà l’incontro l’arbitro francese Clément Turpin, coadiuvato dai connazionali Danos e Gringore come assistenti, e dal quarto uomo Buquet. VAR e AVAR saranno rispettivamente Delajod e Watellier. Calcio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Molineux di Wolverhampton. Ad appena due punti di distanza in classifica nel gruppo A3,si sfidano per il primo posto nel girone occupato dall’Italia. Proprio contro gli azzurri, la squadra guidata da Gareth Southgate ha racimolato un punto pareggiando 0-0. Ancora a secco di vittorie in questa edizione di Nations League, i Tre Leoni proveranno ad ottenere la prima vittoria davanti ai propri ...