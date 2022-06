Il nuovo e completo atlante della Via Lattea realizzato dall’ESA (Di martedì 14 giugno 2022) È più di una guida galattica per autostoppisti. La missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa), infatti, ha l’obiettivo di creare una mappa multidimensionale della Via Lattea. Siamo al terzo catalogo, ha uno spettro superiore ai primi due, usciti nel 2016 e nel 2018, perché racchiude i dati di 1,8 miliardi di stelle. Non si limita a mappare la loro posizione, ma raccoglie informazioni anche sulla temperatura e la composizione chimica, per studiare fenomeni come i «terremoti stellari», il ciclo di vita degli astri e l’evoluzione della nostra galassia. Gaia è stata lanciata nel dicembre 2013. La scadenza del 2018 è stata estesa, dovrà rimandare la pensione fino al 2025, con un test nel 2022. Come accade spesso, dietro al nome c’è un acronimo. Stava per «Global Astrometric Interferometer for Astrophysics», la sigla è rimasta anche ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) È più di una guida galattica per autostoppisti. La missione Gaia dell’Agenzia spaziale europea (Esa), infatti, ha l’obiettivo di creare una mappa multidimensionaleVia. Siamo al terzo catalogo, ha uno spettro superiore ai primi due, usciti nel 2016 e nel 2018, perché racchiude i dati di 1,8 miliardi di stelle. Non si limita a mappare la loro posizione, ma raccoglie informazioni anche sulla temperatura e la composizione chimica, per studiare fenomeni come i «terremoti stellari», il ciclo di vita degli astri e l’evoluzionenostra galassia. Gaia è stata lanciata nel dicembre 2013. La scadenza del 2018 è stata estesa, dovrà rimandare la pensione fino al 2025, con un test nel 2022. Come accade spesso, dietro al nome c’è un acronimo. Stava per «Global Astrometric Interferometer for Astrophysics», la sigla è rimasta anche ...

