Il neo prefetto Ventrice in visita all'Anfi (Di martedì 14 giugno 2022) Nei giorni scorsi il nuovo prefetto della Provincia di Asti, Claudio Ventrice ha visitato la sezione Anfi di Asti. Accompagnato dal Comandante Provinciale Antonio Garaglio, è stato ricevuto dal ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 14 giugno 2022) Nei giorni scorsi il nuovodella Provincia di Asti, Claudiohato la sezionedi Asti. Accompagnato dal Comandante Provinciale Antonio Garaglio, è stato ricevuto dal ...

Pubblicità

franconemarisa : Il neo prefetto Ventrice in visita al comando provinciale della guardia di finanza - lavocediasti : Il neo prefetto ha visitato il comando della Guardia di Finanza di Asti - GazzettadAsti : Il neo prefetto Ventrice in visita al comando provinciale della guardia di finanza - neo_dymium : RT @AlbertoBagnai: Quando non puoi truccare il voto elettronico (perché non c’è) ma usi l’elettronica per boicottare il voto tradizionale:… - mel4nconia : @uolftreno quel piccolo neo è un mio punto debole, non so perché, poi il profilo è prefetto -