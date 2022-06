Giovani e social: Meta punta su timer e suggerimenti per aiutare gli adolescenti online (Di martedì 14 giugno 2022) L’azienda di Mark Zuckerberg cerca di migliorare l’esperienza di ragazze e ragazzi sulle sue piattaforme. Pensando anche alla realtà virtuale Leggi su repubblica (Di martedì 14 giugno 2022) L’azienda di Mark Zuckerberg cerca di migliorare l’esperienza di ragazze e ragazzi sulle sue piattaforme. Pensando anche alla realtà virtuale

Pubblicità

anna_boggero : RT @SkySport: Italia, i giocatori più giovani in gol con la Nazionale: Gnonto al 1° posto. CLASSIFICA #SkySport #Italia #Gnonto https://t.… - SkySport : Italia, i giocatori più giovani in gol con la Nazionale: Gnonto al 1° posto. CLASSIFICA #SkySport #Italia #Gnonto - BertiMberti43 : @CsSoldi Sono sfigati ma come gli ho scritto a un coglione di turno l'altro giorno visto che siete qui a scaccolarv… - aledili78 : RT @RaiNews: Nel rogo perse la vita anche una coppia di giovani architetti italiani originari del Veneto, la 26enne Gloria Trevisan e il 27… - ninda1952 : RT @RaiNews: Nel rogo perse la vita anche una coppia di giovani architetti italiani originari del Veneto, la 26enne Gloria Trevisan e il 27… -