Da anni fan di "Strinctly Come Dancing", versione inglese di "Ballando con le Stelle", Carlo e Camilla ne ospiterebbero volentieri una puntata (Di martedì 14 giugno 2022) A detta della stessa Camilla di Cornovaglia, lei e il marito Carlo non si perdono una puntata di Strictly Come Dancing, edizione britannica di Ballando con le Stelle (e più noto con il diminutivo Strictly). Ma quest’anno, l’erede al trono e colei che sarà regina consorte vogliono fare di più: ospiteranno addirittura una puntata del programma, live da Buckingham Palace. A Buckingham Palace regna la “Strictly Fever” guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) A detta della stessadi Cornovaglia, lei e il maritonon si perdono unadi Strictly, edizione britca dicon le(e più noto con il diminutivo Strictly). Ma quest’anno, l’erede al trono e colei che sarà regina consorte vogliono fare di più: ospiteranno addirittura unadel programma, live da Buckingham Palace. A Buckingham Palace regna la “Strictly Fever” guarda le foto ...

fan_velvet : @Lukinoo1518 @Daydrea85403738 Quanti anni hai?? ?? - Mirko79045720 : #sangio e Giulia che resistono, ormai sarànno 2 anni o più, nonostante siano piccolini d età, all'accollo morboso d… - NiccolFrancesc6 : @te4r8 Io ho solo dato la mia opinione basandomi su quello che vedo. Vedo sempre fan e giornalisti volere questo du… - lunaminstrel : CAZZO RAGA NON SAPETE CHE HO SCOPERTO in pratica volevo sapere quanti anni avesse il tizio omofobo dei dm e sono an… - napolista : Paolo #Conte: «Non ho più voglia di musica. Provo a scrivere ma non esce fuori nulla. Basta così» A Il Messaggero… -